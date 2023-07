"Radioaktywne tsunami". Korea Północna chwali się potężną bronią

Koreański portal NK News, na który powołuje się Defense Blog dodaje, że bezzałogowiec jest zdolny do wywoływania "radioaktywnego tsunami" . To w istocie podstawowe zadanie Haeil, bowiem rolą drona jest eliminowanie przeciwników poprzez wytwarzanie tsunami powstającego na skutek eksplozji pod wodą .

Podwodny dron Haeil porusza się w pełni autonomicznie i podczas operowania na wodach, operator może zdalnie przekierować lub przerwać misję na każdym jej etapie. Choć konkretna specyfikacja techniczna nie została opublikowana przez producenta, to powszechnie uważa się, że bezzałogowiec może być trudnym do przechwycenia pociskiem .

Defense Blog zauważa, że jego kluczową zaletą jest możliwość działania na dużych głębokościach . Wiadomo też, że Korea Północna kilkukrotnie testowała skuteczność nowej broni. W okresie od 4 do 7 kwietnia maszyna pokonała odległość 1 tys. km pod wodą w czasie ponad 71 godzin. Po tym czasie dron skutecznie zaatakował cel. " Test potwierdził niezawodność systemu i zdolność do zabójczych ataków " – informowała agencja KCNA.

Bezzałogowiec Haeil może przenosić głowicę jądrową. Nie ma jednak pewności co do tego, jakich mogłaby ona być gabarytów, a zatem – jak duże zagrożenie może stanowić w realnym konflikcie. Portal Militarnyi postanowił jednak ocenić potencjalne gabaryty broni na podstawie zdjęć. "Jego długość może dochodzić do 14 metrów, a szerokość – ok. 2 metrów".