Pustynia Atakama w Chile. Rolnictwo w erze katastrofy klimatycznej

Zgodnie z informacjami podanymi przez Science Alert, badanie zjawiska Atakamy może pomóc w zrozumieniu, jak uprawiać rośliny w coraz gorętszym i coraz bardziej suchym świecie. Przez wiele lat naukowcy analizowali roślinność tego chilijskiego regionu i doszli do wniosku, że klucz do przetrwania w takich surowych warunkach tkwi w genach.

Rezultaty badań opublikowano w "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America".