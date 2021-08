Pszczoły cierpią z powodu wysokich temperatur. Mają problem z lataniem

Wpływ globalnego ocieplenia

Nie oznacza to jednak, że wyniki są fatalne z perspektywy pszczół. Jak wskazują autorzy badania, wszystko zależy od miejsca, w którym one występują. Zdaniem jednego z badaczy, Daniela Kenna, jest to możliwe, że pszczoły w niektórych miejscach planety zyskają na globalnym ociepleniu dzięki poprawie zdolności lotu.