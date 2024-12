Przywrócą legendę do życia. Muzeum Lotnictwa Polskiego pracuje nad RWD‑8

RWD-8 posiadał prostą, drewnianą konstrukcję, skrzydła pokryte płótnem i otwarty kokpit. Jego smukły kadłub i wysokie, płaskie skrzydła zapewniały wyjątkową stabilność w powietrzu, co czyniło go idealnym wyborem dla adeptów lotnictwa. Latający nim uważali, że jest to samolot, który wybaczał błędy, ale też nagradza pilota precyzją i niezawodnością. Maszyny nie wyróżniały oszałamiające osiągi. Samolot rozwijał prędkość do 170 km/h, a jego zasięg wynosił ok. 500 kilometrów. W jego przypadku to jednak nie osiągi, a możliwości szkoleniowe odgrywały największe znaczenie.