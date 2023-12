Przyszłość rolnictwa jest niejasna. Polegamy na jednym rozwiązaniu

Glifosat, to związek stosowany do niszczenia chwastów. Najbardziej znanym preparatem opartym na glifosacie jest Roundup. Jak informuje czasopismo naukowe "PNAS Nexus", związek ten niebawem może przestać być rozwiązaniem na likwidację niechcianych roślin, a skuteczność preparatów opartych na nim z roku na rok maleje.

Glifosat jest substancją, która hamuje działanie enzymu o nazwie syntaza EPSPS (syntaza 5-enolopirogroniano-szikimowo-3-fosforanowa), który jest niezbędny dla roślin do wytwarzania aminokwasów aromatycznych, takich jak fenyloalanina, tyrozyna i tryptofan.

Związek ten został wprowadzony na rynek w 1974 r. przez firmę Monsanto jako składnik nieselektywnego herbicydu Roundup. Preparaty oparte na glifosacie umożliwiają łatwe i tanie niszczenie chwastów, nawet tych wieloletnich, które były wcześniej bardzo trudne do zniszczenia. Są one często stosowane, na przykład, do zwalczania roślinności na torach kolejowych czy odchwaszczania upraw sadowniczych.