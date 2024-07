Przyjrzeli się ekstremalnej pogodzie. Wnioski są niepokojące

System szybkiej atrybucji został przetestowany podczas czerwcowej fali upałów, która z Ontario przeniosła się do Quebeku, gdzie temperatury były nawet o 10,2 st. C wyższe od normy, a następnie dotarła do prowincji atlantyckich, gdzie przekroczenia wyniosły 10,6 st. C. Zgodnie z komunikatem kanadyjskiego ministerstwa środowiska i zmian klimatu, analiza tych zdarzeń wykazała, że zmiany klimatu spowodowane przez człowieka istotnie zwiększyły prawdopodobieństwo wystąpienia takich ekstremów pogodowych. Oszacowano, że prawdopodobieństwo wystąpienia czerwcowej fali upałów było od dwóch do dziesięciu razy wyższe z powodu ludzkiej działalności.

Nowe narzędzie pozwoliło cenioć sytuację między 17 a 20 czerwca br., gdy we wschodnim Ontario średnie maksymalne temperatury wynosiły 29 st. C, czyli o 7,4 st. C więcej niż norma, a potem w północnym Quebeku wynosiły 21,5 st. C, czyli o 7,2 st. C więcej niż norma, w południowym Quebeku wzrosły do 29,5 st. C, czyli o 10,7 st. C więcej niż norma, zaś w prowincjach atlantyckich fala upałów spowodowała wzrost temperatur do 26,1 st. C, czyli 10,6 st. C więcej niż norma.