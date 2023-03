Przeżyć uderzenie asteroidy. Jak daleko musisz uciec?

To jak daleko trzeba uciec, by przetrwać uderzenie asteroidy w Ziemię, w dużej mierze zależy od… właściwości samej asteroidy. Te ciała niebieskie mogą mieć różny skład i różną wielkość. Mimo wszystko można podjąć próbę uśrednienia danych, opierając się na znanych nam zdarzeniach z historii. Takiej analizy dokonał właśnie dr Alfredo Caprineti, czym podzielił się na łamach IFL Science .

Najlepszym punktem odniesienia może być asteroida odpowiedzialna za katastrofę tunguską w 1908 roku. Z najnowszych ustaleń wynika, że ta kosmiczna skała miała wielkość około 60 metrów i rozpadła się na kawałki jakieś 10 km nad powierzchnią. Eksplozję słyszano w promieniu 1000 km i widziano w promieniu 650 km, a drzewa zostały powalone w promieniu 40 km. Pod względem uwolnionej energii można porównać to zdarzenie do wybuchów najpotężniejszych broni jądrowych. To jasny sygnał, że nikt nie chciałby znajdować się blisko. Jak daleko oznacza jednak "bezpiecznie"?