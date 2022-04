Przetrwał prawie 80 lat w wiadrze. Niezwykłe odkrycie w Świnoujściu

Wolontariuszka, pani Kasia przyznała, że chciała usunąć wiaderko, by "nie szkodziło korzonkom kwiatków". Jednak po bliższych oględzinach, okazało się, że w pojemnik krył niezwykły skarb. Zawiniątko okazało się bowiem przedwojennym pruskim sztandarem.

Jak czytamy na profilu Fortu, na uwagę zasługuje przede wszystkim świetnie zachowany haft przedstawiający orła cesarskiego ze znaną sentencją "Mit Gott für König und Vaterland" (z Bogiem za Króla i Ojczyznę). Cały sztandar mierzy metr na metr, a w wiaderku znaleziono również kółeczka montażowe do drzewca.

"Po oględzinach możemy stwierdzić, że to sztandar jakiejś organizacji kombatanckiej z okresu międzywojennego. To prawdziwy cud, że się zachował przez tyle lat w ziemi", przyznał Piotr Kucharski, kustosz Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Sztandar najprawdopodobniej pochodzi z lat 20. XX wieku i należał do organizacji kombatanckiej działającej tuż po I wojnie światowej.