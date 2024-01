Przetestowali nową broń. Jej celność wprawia w osłupienie

DragonFire to broń energetyczna, która atakuje cele z prędkością światła – czytamy na profilu brytyjskiego ministerstwa obrony na platformie X. Laserowa broń jest na tyle precyzyjna, że może trafić jednofuntową monetę (o średnicy ok. 23 mm) z odległości jednego kilometra .

Próby lasera DragonFire projektowanego przez brytyjski przemysł zbrojeniowy wraz z partnerami branżowymi MBDA, Leonardo i QinetiQ, otwierają drogę do połączenia nowoczesnej technologii, którą dysponuje DragonFire, z narzędziami wykorzystywanymi na co dzień przez brytyjską armię w szeregach obrony powietrznej oraz Royal Navy.

Sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Grant Shapp wyjaśnia, że DragonFire to "rodzaj najnowocześniejszej broni, która może zrewolucjonizować pole bitwy" . Wynika to przede wszystkim z faktu, że stosowanie broni laserowej ma być o wiele tańsze w porównaniu ze stosowaniem konwencjonalnej amunicji.

Brytyjskie ministerstwo obrony wyjaśnia, że pomyślne testy potwierdzają, że nowoczesna broń laserowa jest zdolna do eliminowania dronów atakujących w rojach. Dziś – jak pokazała wojna w Ukrainie – to jedna z popularniejszych taktyk. Obie strony konfliktu regularnie wykorzystują drony kamikadze do prowadzenia zmasowanych ataków, bowiem zestrzelenie roju bezzałogowców stanowi trudność dla konwencjonalnych broni.