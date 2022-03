Przenośne źródła prądu. Przewodnik po powerbankach i nie tylko

Obecnie telefony i tablety oferują bardzo wiele funkcji, które cieszą użytkownika, ale spędzają sen z powiek baterii. Jeżeli chcecie pozostać w kontakcie nawet poza domem, to musicie się na to odpowiednio przygotować. Najlepszą opcją wydaje się powerbank, ale są także inne rozwiązania.

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.

Prąd prądowi nierówny

Najważniejszym parametrem urządzeń zasilanych akumulatorami jest pojemność wyrażana w amperogodzinach. Oznacza ona zdolność ogniwa do przechowywania ładunku elektrycznego. Przed zakupem urządzenia zapewniającego mobilny dostęp do energii elektrycznej należy sprawdzić, jaka jest pojemność akumulatorów w urządzeniach przenośnych, które zamierzacie ładować. Najlepiej, żeby powerbank pozwalał na dwa pełne cykle ładowania. Co to oznacza? Jeżeli wasz smartfon ma baterię o pojemności 5000 mAh, to dodatkowy akumulator powinien mieć pojemność co najmniej 10000 mAh. Ostatecznie najlepiej kierować się zasadą, że im więcej, tym lepiej.

Druga sprawa to natężenie prądu wyrażone w amperach. Najczęściej spotkacie porty USB przekazujące energię o natężeniu 2 A i 2.1 A. Te drugie dają podobny czas uzupełnienia prądu jak w przypadku podłączenia do konwencjonalnego gniazdka. W niektórych powerbankach spotkacie porty z natężeniem wynoszącym aż 3 A. Producenci stosują także funkcję ładowania indukcyjnego.

Jak obchodzić się z prądem?

Każdy akumulator ma określoną żywotność wyrażaną w cyklach. Producenci zazwyczaj podają, jaka jest gwarantowana liczba cykli. Po jej przekroczeniu pojemność baterii może spaść, ale nie musi. Żeby utrzymać możliwie najdłuższą żywotność, najlepiej unikać nie tylko pełnego rozładowania, ale także naładowania. Jeżeli korzystacie z urządzenia sporadycznie, to warto co kilka tygodni rozładować je do zera i naładować do pełna.

Ważną sprawą jest odpowiednie przechowywanie. Sprzęt najbardziej lubi suche miejsca i temperaturę pokojową. Każde wystawienie na działanie ekstremalnych warunków sprawia, że bateria może się rozładowywać. Dotyczy to zarówno zbyt niskich, jak i zbyt wysokich temperatur. Najlepiej przenosić powerbank w kieszeni wewnętrznej kurtki lub w plecaku.

Nie tylko powerbank

Na rynku można spotkać ciekawe urządzenia, które dostarczają prąd, ale nie są klasycznymi powerbankami. Czasami mają one także funkcję boostera, który umożliwi awaryjne uruchomienie samochodu, kiedy ten powita was wyczerpanym akumulatorem.

Kolejna opcja to ładowarki solarne, które pomogą wam, kiedy przez długi czas nie będziecie mieli dostępu do elektryczności, bo na przykład postanowicie wybrać się na kilkudniowy biwak do lasu. Tu nie ma co oszczędzać, ponieważ droższe modele oferują technologie ładowania baterii nawet przy zachmurzonym niebie i mają porty USB o wysokim natężeniu.

Jeżeli nie uznajecie półśrodków lub wymaga tego sytuacja, to z pomocą przychodzą stacje zasilania o dużej pojemności. Mogą zasilić na przykład lodówkę lub przenośną kuchenkę elektryczną. Niektórzy producenci oferują także panele fotowoltaiczne do takiego sprzętu, dzięki czemu możecie zapewnić sobie dostęp do prądu na długi czas.