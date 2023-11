Jest podobna do Ziemi. Dokładny pomiar pobliskiej planety

- Możliwe było, że ten układ ma niekorzystną geometrię, co oznaczałoby, że nie bylibyśmy w stanie dokładnie zmierzyć jego rozmiaru. Jednak dzięki możliwościom Kosmicznego Teleskopu Hubble'a udało nam się precyzyjnie zmierzyć średnicę tej planety – powiedziała Emily Pass z Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian w Cambridge, Massachusetts, autor artykułu opublikowanego w czasopiśmie Astronomical Journal.

Planeta LTT 1445Ac okazuje się być niewiele większa od naszej planety - jej średnica jest większa od ziemskiej zaledwie 1,07 razy. Oznacza to, że planeta ta jest skalistym obiektem o zbliżonej grawitacji powierzchniowej.

Niestety, nie jest to miejsce, w którym mogłoby rozwijać się życie podobne do ziemskiego. Powierzchnia planety cechuje się temperaturą na poziomie ok. 260 stopni Celsjusza.