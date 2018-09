Przeciwnicy Acta 2 przegrali. Parlament przyjął nowe przepisy dot. internetu

Parlament Europejski zagłosował nad przyjęciem dyrektywy o prawie autorskim w internecie. Zmieni ona m.in. sposób dzielenia się linkami w internecie i nałoży na strony internetowe odpowiedzialność za treści publikowane przez użytkowników.

Artykuł 11. Opłata za cytowanie

Artykuł 11 mówi o wymaganiu licencji na cytowanie treści. Cytatem w tym przypadku jest już nawet tytuł internetowego artykułu. Portale takiej jak Facebook, Google, Twitter czy Wykop, nie będą mogły automatycznie zaciągać fragmentów tekstu (jak to dzieje się się teraz), jeśli nie będą miały wykupionej licencji u wydawcy. W wyniku nowego przepisu, dzielenie się linkami znane dziś nie będzie możliwe. Jedynie co będzie można wkleić np. na Facebooka to samu link url (nie wiadomo co się stanie, gdy link url będzie zawierał tytuł) bez zdjęcia, tytułu oraz leadu (wstępu do tekstu). Opis ewentualnie trzeba będzie dodać samemu. W założeniu ma to przynieść dodatkowe pieniądze portalom informacyjnym i prasie, ponieważ każdy, kto będzie chciał ich zacytować będzie musiał wcześniej wykupić u nich licencję.