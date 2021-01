ProteGO Safe jako certyfikat szczepienia na COVID-19? Ministerstwo odpowiada

Ostatnia konferencja pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa skupiła się na projekcie cyfryzacji urzędów SZPoN . Jednak nie był to jedyny temat, jaki został poruszony w czasie spotkania. Pojawiły się również pytania na temat szczepień na COVID-19 oraz roli aplikacji ProteGO Safe .

Na pytanie, czy rząd planuje rozszerzyć funkcjonalność aplikacji tak, by zapisywane w niej dane mogły działać jak certyfikat potwierdzający szczepienie, Marek Zagórski odpowiedział:

"Nie przewidujemy, aby aplikacja ProteGO Safe była do tego wykorzystywana. Planujemy natomiast, że zaświadczenie o wykonanym szczepieniu na COVID-19 będzie mogło być importowane do wielu różnych aplikacji – m.in. do specjalnej aplikacji, którą przygotowuje obecnie Ministerstwo Zdrowia. Natomiast już teraz mamy praktycznie zakończone prace nad tym, aby zaświadczenie o odbytym szczepieniu mogło być wyświetlane również w aplikacji mObywatel".