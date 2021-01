WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości + 2 społeczeństwocyfryzacja Klaudia Stawska Dzisiaj, 26-01-2021 07:32 Powstanie wirtualny urząd. Ogólnopolski system ułatwiający kontakt z urzędnikami Rząd zapowiedział, że pracuje nad ogólnopolskim systemem, którego celem będzie ułatwienie kontaktu z urzędnikami oraz pomoc w nauce zdalnej. O szczegółach działania wirtualnego urzędu opowiedziałam wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Wirtualne urzędy mają zmniejszyć kolejki w placówkach Źródło: Materiały prasowe - To dzięki cyfryzacji w czasie pandemii mogliśmy bezpiecznie spotykać się z bliskimi, robić zakupy czy właśnie załatwiać sprawy w urzędzie. Robimy kolejny krok w ulepszeniu usług e-administracji – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podpisały porozumienie o dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich z Programu Wiedza Edukacja Rozwój "Projekt Opracowanie i wdrożenie Systemu Zdalnej Pracy i Nauki" (SZPoN) zakłada opracowanie systemu teleinformatycznego składającego się z dwóch zintegrowanych obszarów. Pierwszym z nich będzie platforma do pracy zdalnej, a drugim - moduł platformy do zdalnego nauczania. Rząd planuje, by rozwiązanie stało się bezpłatną alternatywą dla wszystkich urzędów i szkół. Jednak poza narzędziami ułatwiającymi pracę czy e-learning, narzędzia zapewnią też wsparcie techniczne poprzez różne formy komunikacji (chat, infolinia, chatbot) czy łatwiejszy dostęp do kursów i szkoleń, które będą dostępne zarówno dla obywateli, jak i urzędników. - Braki niezbędnych do prawidłowej pracy urzędników aplikacji informatycznych są doraźnie wypełniane komercyjnymi rozwiązaniami, które generują m.in. dodatkowe koszty. Z naszego rozwiązania każdy urząd będzie mógł korzystać bezpłatnie - powiedział minister Marek Zagórski. Zobacz: 10 porad bezpiecznego korzystania z internetu [Wideo] Wirtualny i bezpieczny Jak zapewniają przedstawiciele rządu, program SZPoN będzie spełniać wszystkie niezbędne normy bezpieczeństwa. - Dostępne na rynku narzędzia do zdalnej komunikacji i nauki nie zawsze spełniają wszystkie konieczne normy bezpieczeństwa. Nasze narzędzie będzie je gwarantować – powiedział minister Marek Zagórski. W ramach programu stworzone zostaną narzędzia do telekonferencji z modułem video, do współdzielenia dokumentów, planowania i rozdzielania zadań na poszczególnych pracowników oraz moduł dla obywatela umożliwiający umawianie spotkań z urzędnikiem w celu załatwienia konkretnej sprawy. Projekt będzie realizowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i przeznaczono na niego 9,5 mln złotych. Część środków została dofinansowana z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Rząd chce, by system był dostępny dla wszystkich urzędów w Polsce, by ułatwić pracę zdalną urzędnikom oraz kontakt z obywatelami. To z kolei może przełożyć się również na zmniejszenie kolejek w urzędach i wpłynąć na szybkość załatwiania spraw.