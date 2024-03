Projekt 1794. Latający spodek, który miał przeciwstawić się rosyjskim bombowcom

O mały włos, a na niebie faktycznie moglibyśmy podziwiać latające spodki. Taki przynajmniej plan mieli Amerykanie, którzy w latach 50. XX wieku próbowali wcielić w życie program Projekt 1794 . Jego budżet w 1956 r. wynosił 3,168 mln dolarów (obecnie byłoby to ok. 27 mln dolarów). Środki przeznaczono na opracowanie samolotu, który swoim kształtem miał przypominać latający spodek.

Oprócz tego Amerykanie chcieli, aby maszyna latała z prędkością sięgającą od 3 do nawet 4 Ma, posiadała zasięg ok. 1600 km i zdolność pionowych startów oraz lądowań (VTOL — Vertical Take Off and Landing). Takie rozwiązanie zapewniłoby operacyjność samolotu, nawet gdyby doszło do zniszczenia strategicznych lotnisk i pasów startowych w przypadku ewentualnego konfliktu ze Związkiem Radzieckim.