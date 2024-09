"Prawdziwy kolos" pod Warszawą. Mierzy prawie 100 m i waży 600 ton

Warszawa rozpoczęła w sierpniu 2024 r. drążenie tunelu na zachodnim odcinku II linii metra – a do prac pod ziemią wybrano tarczę TBM (Tunnel Boring Machine) Anna. Maszyna ma na przełomie września i października dotrzeć do stacji C2 Chrzanów. Po przebiciu się na stację Chrzanów, Anna w towarzystwie drugiej tarczy – Krystyny – wyruszy w kierunku stacji Lazurowa.

ZTM w Warszawie informuje, czym dokładnie charakteryzuje się tarcza Anna. "To prawdziwy kolos" – czytamy. Sama jej głowica waży 55 ton , natomiast łączna waga maszyny sięga 600 t. Imponująca jest też długość urządzenia – ta wynosi z kolei 97 m, z czego na głowicę przypada 12 m. Średnica Anny to z kolei niespełna 6,3 m.

Jak w zasadzie działa technologia TBM (Tunnel Boring Machine)? Co do zasady opiera się ona na drążeniu i układaniu kolejnych pierścieni tunelu w jednym momencie. To ważna cecha, bowiem dzięki niej nie dochodzi do osiadania gruntu oraz przesiąkania wód gruntowych.