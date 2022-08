Praktyczny laptop dla ucznia. Przegląd ofert do 3 tys. zł

Wybór komputera dla dziecka to wbrew pozorom poważna decyzja, ponieważ będzie on służył do nauki i rozrywki. Powinien być wydajny i zapewniać przyzwoite osiągi, co jest do osiągnięcia już przy niskim budżecie. Dlatego postanowiliśmy przedstawić trzy propozycje za mniej niż 3 tys. zł. Taka kwota wystarczy do zakupu pierwszego komputera dla dziecka.