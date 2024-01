Pracowali nad tym od lat. "Sztuczne słońce" osiągnie ogromną temperaturę

Najnowsza wersja tego urządzenia ma za zadanie umożliwić osiągnięcie i utrzymanie temperatury wynoszącej aż 100 milionów stopni Celsjusza przez okres 300 sekund. Jest to znaczny postęp w porównaniu do wcześniejszych osiągnięć, kiedy to tak wysoką temperaturę udawało się utrzymać jedynie przez 30 sekund.