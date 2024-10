Pozostały po huraganie Milton. Mogą skrywać śmiertelne niebezpieczeństwo

Amerykańscy meteorolodzy ostrzegali, że Milton może być jednym z najbardziej niszczycielskich huraganów w historii . Czerpał siłę z bardzo ciepłych wód Zatoki Meksykańskiej i, co zostało już potwierdzone, dwukrotnie osiągnął status huraganu piątej kategorii . Maksymalna stała prędkość wiatru dochodziła do blisko 330 km/godz. Teraz eksperci ds. zdrowia ostrzegają przed na pierwszy rzut oka niewidocznym zagrożeniem, które może skrywać się w wodach powodziowych.

Istnieje ponad 10 gatunków bakterii tego rodzaju, które powodują choroby u ludzi i zwierząt. Vibrio vulnificus jest jedną z najrzadszych, ale infekcje nią należą do najpoważniejszych w skutkach. Bakterie te występują naturalnie w wodach przybrzeżnych niektórych regionów Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w cieplejszych miesiącach (od maja do października). Wodach, które Milton wepchnął w głąb lądu. Dodatkowo czynnikiem zwiększającym tempo namnażania się Vibrio vulnificus są intensywne opady deszczu oraz mieszanie się wód słonych ze słodkimi.

Vibrio vulnificus stanowi zagrożenie przede wszystkim w sytuacjach, gdy dochodzi do kontaktu bakterii z raną na ciele bądź gdy trafia ona na osobę o osłabionym układzie odpornościowym. Może dojść wtedy do infekcji zwanej wibriozą.

Główne objawy to wymioty i biegunka, a także skurcze żołądka i gorączkę. W niektórych przypadkach zakażenie bakterią Vibrio vulnificus może prowadzić również do miejscowych infekcji (np. w okolicach posiadanej wcześniej rany na ciele) powodującej ból, obrzęk i przebarwienia. Te mogą doprowadzać do sytuacji zagrażających życiu, czasami wymagających operacji, a nawet amputacji.