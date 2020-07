Pożary odpadów coraz rzadsze. Lewy biznes śmieciowy ubity przez przepisy

O pożarach odpadów, szczególnie ich nielegalnych składowisk było bardzo głośno w zeszłym roku. W mediach co chwila pojawiały się informacje o kolejnych interwencjach Straży Pożarnej i podpaleniach. Obecnie temat jakby przycichł. Czy to znak, że problem został wyeliminowany?

W podobnym tonie wypowiada się dr inż. Maciej Gliniak z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jego zdaniem pożary i podpalenia miejsc składowania odpadów to zjawisko, które obecnie występuje sporadycznie. System gospodarki odpadami stał się na tyle szczelny, że to, co miało się spalić, to się spaliło na początku tego roku lub pod koniec ubiegłego roku.