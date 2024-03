Czy grozi nam susza? Sytuacja się zmienia

Specjaliści z PIG-PIB wyjaśnili, że obecnie poziom wód podziemnych w całym kraju "kształtuje się w bezpiecznej strefie". Oznacza to, że stan zagrożenia hydrogeologicznego został odwołany.

Eksperci przypominają, że jeszcze na początku tego roku na niewielkich obszarach w północnej i centralnej Polsce zwierciadło wód kształtowało się bardzo nisko, co było związane z "niżówką hydrogeologiczną", czyli niskimi stanami wód podziemnych, występującymi po okresie deficytu opadów. Jednak obszary objęte tym zjawiskiem były już niewielkie, w stosunku do okresu jesiennego, gdy "niżówka" była najrozleglejsza.

Eksperci zauważyli, że w lutym zjawisko to całkowicie zanikło i w żadnym regionie kraju nie występowała "niżówka hydrogeologiczna". Zastrzegli jednak, że pozostały jedynie lokalne ogniska, które będą stopniowo zanikać, pod warunkiem, że w najbliższych tygodniach nadal będziemy obserwować opady atmosferyczne.

Ich zdaniem, jeśli tendencja wzrostu stanów wody będzie w następnych miesiącach kontynuowana, to dla pewnych obszarów Polski północnej i w Wielkopolsce może przynieść "odwrócenie naturalnego, kilkuletniego trendu spadku zwierciadła wody związanego z niedoborem opadów atmosferycznych".

Zwrócili uwagę, że obecnie "najbardziej zagrożone stepowieniem są Wielkopolska, Pomorze, Kujawy i Polesie Lubelskie". Podkreślili, że stepowienie obszarów w Polsce nie jest na tyle intensywne, aby powodować pustynnienie, jak to ma miejsce w Afryce lub Azji. Jednak przestrzegli, że problemu nie należy bagatelizować, gdyż stepowienie może prowadzić do nieodwracalnych zmian w naturalnych ekosystemach i lasach, a także być przyczyną znacznego spadku plonów w rolnictwie.

Susza w Polsce. Ekspert prognozuje, co może się stać

Eksperci PIG-PIB odpowiedzieli również na pytanie PAP dotyczące obecnych zasobów wody pitnej w Polsce w porównaniu do zapotrzebowania. Stwierdzili, że "zapotrzebowanie na wodę pitną jest dużo mniejsze niż dostępne do zagospodarowania zasoby. Uwzględniając aktualny pobór wód podziemnych zarówno z ujęć wód jak również pobór odwodnieniowy, rocznie użytkowane jest ok. 20 proc. zasobów wód podziemnych, a więc rezerwy zasobów w skali kraju kształtują się na poziomie 80 proc.".