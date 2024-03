Susza w Polsce. Ekspert prognozuje, co może się stać

Po zimie, która właśnie dobiega końca, sytuacja hydrologiczna w kraju wydaje się być lepsza niż w poprzednich latach. Opady deszczu i śniegu uzupełniły stan wody w rzekach i w glebie, co jest dobrym znakiem. Możemy mieć więc małe powody do zadowolenia, jeśli chodzi o tematykę suszy w Polsce.

Dr Szklarek twierdzi jednak, że mimo obfitego w opady początku roku, nie możemy spać spokojnie. Za kilka miesięcy sytuacja może ulec pogorszeniu. Choć susza nie dotknie nas najpewniej tak szybko, jak w ubiegłych latach, nadal możemy z jej powodu ucierpieć. Ze względu na rosnącą średnią temperaturę, nawet większe opady mogą nie poprawić sytuacji hydrologicznej - więcej ciepła, to więcej wody, która "ucieka" do atmosfery.

- Przez wiele lat administracja zachęcała rolników do zwiększania powierzchni ziemi uprawnej, co skutkowało m.in. zasypywaniem oczek wodnych na polach czy likwidacją strefy roślinności na granicy pól i rzek – są to jednak czynniki sprzyjające zatrzymywaniu wody. Może nadszedł czas na zachęcanie do działań w drugą stronę, aby przywrócić te elementy. One, owszem, zmniejszają nieco areał, ale wszystkie badania naukowe na ten temat wskazują, że dzięki zatrzymywaniu wody, plony będą większe, a skutki susz – mniejsze. Nie wspominając o tym, że nadmiar wody, który regularnie będzie wpływał w głąb ziemi, odtworzy zasoby wód podziemnych. Korzyści są tu niepodważalne i dla wszystkich – podkreślił ekohydrolog.