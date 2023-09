Powstanie nowy kontynent Amazja? Naukowcy wiedzą, kiedy może się pojawić

Zespół naukowców podjął się zadania zbadania, jak mógłby wyglądać świat po powstaniu kolejnego superkontynentu. Wykorzystali do tego superkomputer, który umożliwił im przeprowadzenie zaawansowanych symulacji. Jak tłumaczą w swoim artykule "Will Earth's next supercontinent assemble through the closure of the Pacific Ocean?", wyniki ich obliczeń sugerują, że nowy superkontynent - Amazja, będący wynikiem połączenia Ameryki i Azji, mógłby powstać za 200-300 milionów lat.