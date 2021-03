Powstał z martwych. B-52 z cmentarzyska wraca do służby

"Boneyard" to nieoficjalna nazwa składowiska samolotów bazie lotniczej Davis-Monthan w stanie Arizona. Tam trafiają wojskowe samoloty, które zostają wycofane ze służby w US Air Force. Cmentarzysko w Arizonie to największy tego typu skład samolotów wojskowych. Stoją tam najróżniejsze typy samolotów, każdej wielkości i przeznaczenia, od transportowców, przez myśliwce, po bombowce strategiczne.