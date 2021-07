Powodzie w Europie. Władze walczą z "turystami powodziowymi"

Turyści chcą oglądać powódź

"Otrzymujemy informacje z hoteli, że dzwonią do nich ludzie, którzy chcą wynająć pokój, by podziwiać powódź" - mówił niedawno Daan Prevoo, burmistrz gminy Valkenburg aan de Geul. Przyznał, że dla niego ta sytuacja "nie mieści się w głowie". Kilka dni temu telewizja 1Limburg poinformowała, że na prośbę lokalnych władz policja miała zablokować drogi dojazdowe do miasta Valkenburg.