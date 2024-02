Ciepło odpadowe z metra może ogrzać budynki. To sposób na ograniczenie emisji CO2

Warszawa, jako jedno ze stu europejskich miast-pionierów, została wybrana do udziału w Misji na rzecz Neutralnych Klimatycznie i Inteligentnych Miast do 2030 r. Udział w tej misji daje stolicy możliwość wypracowania konkretnych rozwiązań dla najważniejszych problemów dotyczących ochrony klimatu. Porozumienie podpisane dziś z Danfossem jest ważnym krokiem w tym kierunku.

Codziennie szukamy rozwiązań, które uczynią nasze miasto jeszcze bardziej ekologicznym. Wszelkie działania zmierzające do ograniczenia emisji CO2 w stolicy spotykają się z naszą aprobatą. Dzięki zawartemu partnerstwu skorzystamy na nowoczesnych technologiach, które są już sprawdzone.

Szacuje się, że dostępna nadwyżka ciepła w samej Warszawie może pokryć zapotrzebowanie na ogrzewanie co najmniej 275 000 osób w Polsce. I to bez uwzględnienia pozostałej dostępnej nadwyżki ciepła z przemysłu i centrów danych. To pokazuje ogromny potencjał, jaki niesie ze sobą wykorzystanie ciepła odpadowego, które jest największym na świecie niewykorzystanym źródłem energii.