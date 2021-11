Powerbank, panele solarne i stacje ładujące, czyli prąd w podróży

Na leśny biwak, kemping lub wypad na ryby przyda się ciężka artyleria w postaci stacji zasilania. Omówimy to na przykładzie Ecoflow River 600 Max. Pojemność nominalna akumulatora to zawrotne 155 675 mAh (576 Wh). Ten sprzęt jest ekologiczną alternatywą dla generatora prądu, który jest głośny i oczywiście wraz z elektrycznością generuje również spaliny. Po wyczerpaniu można go uzupełnić nie tylko z klasycznego gniazdka, ale także za pomocą paneli solarnych. Producent deklaruje, że urządzenie umożliwia zasilanie na przykład lodówki 150W nawet przez 8 godzin. Dedykowane panele Eco Flow o mocy 200W naładują stację w czasie do 3 godzin.