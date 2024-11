Potomek tyranozaura jest wśród nas. Twórcy memów mieli rację

Takie wnioski przyniosło badanie, które opublikowano w naukowym czasopiśmie "Science". Jak wskazują naukowcy, wykorzystali białka wydobyte z kości dinozaurów, by zbadać ich molekularne podobieństwa do współczesnych zwierząt. Choć teoria związku dinozaurów z ptakami nie była nowa, wcześniej opierano ją jedynie na podobieństwach anatomicznych i danych szkieletowych.

Podobieństwa molekularne kolagenu dinozaura wskazywały, iż jest on bliższy kurczakom i strusiom niż przypominającym dinozaury krokodylom, choć autorzy badania przyznali, że pewne luki w danych utrudniały stworzenie pełnego obrazu. Czy to oznacza, że ptaki to najbliżsi żyjący krewni dinozaurów? Wszystko wskazuje na to, że tak. Rezultaty badania sugerują, że jeżeli biomolekuły innych nieptasich dinozaurów byłyby zbadane w równorzędny sposób, również wykazałyby większe podobieństwo do ptaków niż do innych kręgowców.