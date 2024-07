Martin Jaeger podkreślił w komunikacje opublikowanym na platformie X podkreślił: "Trzeci niemiecki system Patriot dotarł już do Ukrainy. Wzmocni on obronę ludności i infrastruktury kraju przed samolotami, dronami i pociskami rakietowymi. Ukraińska załoga systemu pomyślnie przeszła odpowiednie szkolenie w Niemczech w ostatnich miesiącach". Wcześniejsze dwa systemy Berlin przekazał Kijowowi jeszcze w 2023 r.

Ambasador przypomniał również o ogłoszeniu z 11 czerwca kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Przekazał on, że w najbliższych tygodniach i miesiącach Ukraina otrzyma trzeci system Patriot . Dodatkowo, Niemcy przekażą Ukrainie system obrony powietrznej IRIS-T, samobieżne działa przeciwlotnicze Gepard, a także rakiety i amunicję. Jest to broń, o którą od dawna potrzebują Ukraińcy i której potrzebują, aby zwiększyć skuteczność obrony przeciwlotniczej.

MIM-104 Patriot to nowoczesny rakietowy system ziemia-powietrze amerykańskiej produkcji. Jego głównym zadaniem jest wykrycie zbliżających się rakiet, pocisków, samolotów, czy amunicji krążącej, ich przechwycenie oraz zniszczenie w powietrzu, zanim zdążą dotrzeć do celu. System tworzy kilka elementów, co przedstawia poniższy schemat:

W zależności do wersji wykorzystywanych pocisków przeciwlotniczych system Patriot może razić cele znajdujące się w odległości nawet 160 km. Jest zdolny do ich eliminacji na pułapie do 24 km. Pociski osiągają prędkość od Mach 3 do Mach 5 (od 3675 km/h do 6125 km/h). Jedna bateria takiego systemu składa się z sześciu wyrzutni, które mają 40-48 pocisków.