Potencjalnie niebezpieczne asteroidy przelecą obok Ziemi. Jedna po drugiej

Zgodnie z klasyfikacją NASA, takie obiekty zbliżają się na 0,05 jednostki astronomicznej (19,5 odległości do Księżyca), czyli ok. 7 480 000 km (warto przypomnieć, że jednostka astronomiczna to średnia odległość Ziemi od Słońca, wynosząca ok. 150 milionów kilometrów) i mają rozmiary na tyle duże (średnicę większą niż 140 metrów), że wywołałyby katastrofę o skali regionalnej, w przypadku uderzenia w Ziemię.