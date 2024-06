"Portal do zaświatów" sprzed blisko 3 tys. lat. Zniknął na ponad pół wieku

"Portal el Inframundo" został sprowadzony do Meksyku po trwającym dziesięciolecia dochodzeniu w sprawie miejsca jego pobytu, informuje IFL Science. Do tej pory nie wiadomo, w jaki sposób zniknął z Meksyku i kto za tym stał. Po blisko pół wieku od momentu jego zaginięcia "Portal do zaświatów" został zauważony na jednej z aukcji w Stanach Zjednoczonych. To pozwoliło uruchomić procedurę jego przejęcia oraz przywrócenia mu dawnej świetności przed wysyłką do domu. Starożytny artefakt został bowiem uszkodzony, a handlarze sztuką połamali go na 25 kawałków, aby łatwiej było go wywieść z Meksyku.