Wejście do zaświatów pod kościołem? Miejscowa legenda nie kłamała

Naukowcy od dawna uważają, że pod monumentalnymi kamiennymi konstrukcjami odkrytymi na stanowisku archeologicznym Mitla w stanie Oaxaca w południowym Meksyku, kryje się zbudowany przez Zapoteków ogromny labirynt komór oraz przejść, o czym donosi Ancient Origins. To właśnie te podziemne korytarze miały prowadzić Zapoteków, czyli lud indiański zamieszkujący w Meksyku, do Lyobaa - Krainy Umarłych, gdzie mogli obcować z bogami i duchami zmarłych.

Celem uruchomionego w 2022 r. Projektu Lyobaa jest wyjaśnienie tej zagadki. W jego ramach eksperci wykorzystali trzy różne metody geofizyczne do skanowania terenu. Był to radar penetrujący grunt (GPR), tomografia oporności elektrycznej (ERT) oraz sejsmiczna tomografia szumowa. Są to metody klasyfikowane jako archeologia niedestrukcyjna, wykorzystujące emisje elektromagnetyczne. Dzięki temu można sprawdzić, co znajduje się pod powierzchnią, bez konieczności przekopywania terenu.