Pornhub nakłada ograniczenia. W tle problem dziecięcej pornografii

Co więcej, serwis zablokuje pobieranie treści, nie zezwalając na ich eksportowanie poza płatnymi pobraniami dostępnymi dla zweryfikowanych użytkowników. Ponadto firma zapowiedziała powstanie nowego zespołu, który będzie odpowiedzialny za moderację treści.

Zmiany zapowiedziane przez Pornhub są w dużej mierze wynikiem reportażu Nicholasa Kristofa, który ukazał się w kwietniu w " New York Timesie ". Raport ujawnił kilka młodych dziewcząt, które pojawiły się w filmach przesłanych na Pornhub bez ich zgody. Nawet po oznaczeniu i usunięciu filmów pobrane kopie nadal krążyły, często z poważnymi i niepokojącymi konsekwencjami osobistymi.

Pornhub ułatwia dostarczanie nielegalnych treści?

Temat problemów z weryfikacją przez serwis nielegalnych treści został nagłośniony w kwietniu bieżącego roku i zyskiwał na rozgłosie. Serwis chwalił się, że udostępni treści premium bezpłatnie, by "wspomóc" użytkowników w czasie pandemii koronaiwursa . Jednak wiele z tych treści obejmowało filmy dokumentujące gwałt i wykorzystywanie seksualne nieletnich.

Kaylee McGhee White z New York Times oskarżyła Pornhub, twierdząc, że serwis "jest współwinny, a może nawet odpowiedzialny za wykorzystywanie seksualne, gwałt i handel ludźmi".

- Witryna ta jest dobrze znanym magnesem dla handlarzy seksualnych i sprawców przemocy, ponieważ nie ma wymogu weryfikacji wieku ani dowodu tożsamości; każdy może przesłać film pornograficzny. Nie weryfikuje też zgody osób biorących udział w nagraniach, z których wiele to ofiary - mówi McGhee White.

Brak weryfikacji zebranych materiałów oraz fakt, że nagrania pobrane z Pornhuba będą dostępne również po usunięciu ich z serwisu to dwie najbardziej kontrowersyjne kwestie, z którymi musiał zmierzyć się serwis. I chociaż firma macierzysta Pornhub, MindGeek, zaprzeczyła, by oskarżenia Kristofa były prawdziwe, to zapowiedziane zmiany mogą wyjść tylko na dobre, o ile zostaną odpowiednio wdrożone.