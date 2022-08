Porażka polskiego Skytrucka. Program Armed Overwatch rozstrzygnięty

Znamy już zwycięzcę programu Armed Overwatch. Amerykanie wybrali samoloty bojowe, które zapewnią wsparcie dla amerykańskich sił specjalnych. Jednym z kandydatów był produkowany w Mielcu M-28 Skytruck, ale to nie on zdobył uznanie amerykańskich specjalsów. Co wiemy o zwycięskiej maszynie?