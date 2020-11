Porażka misji rakiety Vega. Satelity SEOSAT-Ingenio i TARANIS utracone [wideo]

To już kolejny nieudany start europejskiej rakiety Vega. Tym razem podczas misji VV17, firma Arianespace miała wysłać na orbitę dwóch satelitów obserwacyjnych – hiszpański SEOSAT-Ingenio oraz francuski TARANIS. Na pokładzie tego drugiego znajdował się sprzęt zbudowany w Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Rakieta Vega wzniosła się w powietrze 17 listopada o godzinie 2:52 czasu polskiego i 20:52 czasu lokalnego. Start odbył się z kosmodromu Kourou w Gujanie Francuskiej. Jak czytamy w komunikacie Arianespace , wystąpił problem podczas działania silnika Avum górnego stopnia rakiety, co doprowadziło do zmiany trajektorii lotu. Firma zapowiedziała konferencję prasową, podczas której ujawni więcej szczegółów.

Był to drugi nieudany start tej rakiety w ciągu ostatniego roku. Od 2012 roku aż do 2019 roku z Vegą nie było żadnych problemów. Dopiero w ubiegłym lipcu podczas startu z satelitą Falcon Eye 1 doszło do uszkodzenia spowodowanego niewystarczającą izolacją termiczną, a w efekcie rakieta rozpadła się. Łącznie z ostatnim, Vega odbyła 17 startów wynosząc na orbitę 53 satelitów, a dwie misje były nieudane.