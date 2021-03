Popularna aplikacja społecznościowa nagrywa rozmowy użytkowników

Aplikacja Clubhouse, choć nadal mało popularna w Polsce, na zachodzie bije rekordy popularności. W skrócie jest to czat głosowy, w którym spotkania odbywają się w pokojach poświęconych konkretnym tematom. Do popularności aplikacji dokłada się udział celebrytów takich jak np. Elon Musk.

Nie jest tajemnicą, że aplikacje społecznościowe chcą jak najwięcej wiedzieć o swoich użytkownikach. Z Clubhouse nie jest inaczej. Aby dołączyć do aplikacji, trzeba być zaproszonym przez innego użytkownika (kiedyś w ten sposób działało w Polsce grono.net), oraz przekazać aplikacji dostęp do listy kontaktów.

Chociaż spotkania i czaty odbywają się w Clubhouse na żywo, to aplikacja nagrywa to, co mówią użytkownicy. W regulaminie jest zaznaczone, że dzieje się to w celu przeciwdziałania incydentom niezgodnym z regulaminem. Jeśli ktoś z uczestników zgłosi incydent, to nagranie jest zapisywane i przechowywane przez nieokreślony okres.