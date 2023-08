Popękane elektrody. Okazuje się, że w akumulatorach to nie tylko wada

Starania wielu producentów samochodów elektrycznych , w których wykorzystywane są baterie litowo-jonowe dążą do zminimalizowania zjawiska pękania elektrod, ze względu na zmniejszenie z tego powodu żywotności baterii. Według naukowców jednak w przypadku ponad połowy dostępnych na rynku baterii tego typu, w których katoda (elektroda dodatnia) składa się z ogromnej ilości mikroskopijnych cząsteczek z tlenku litowo-niklowo-manganowego lub litowo-niklowo-kobaltowego pękanie elektrod może znacząco przyspieszyć ładowanie się baterii.

Pęknięcia w elektrodach sprawiają, że katoda zyskuje dodatkową powierzchnię, na której morze nastąpić ładowanie. Yiyang Li, jeden z autorów badania zwraca uwagę na pozytywny aspekt pękających elektrod: "Podczas podróży nie chcemy czekać pięciu godzin na naładowanie samochodu. Chcemy, by był gotowy do drogi w 15 lub 30 minut".

Prędkość ładowania katody zależy od stosunku powierzchni do objętości cząstek. Mniejsze elementy powinny ładować się szybciej niż większe, ponieważ mają większą powierzchnię w stosunku do objętości, więc jony litu muszą przeskakiwać na krótsze odległości. Popękane cząsteczki katody mają bardziej aktywne powierzchnie do przyjmowania jonów litu, nie tylko z zewnątrz, ale też w głębi pęknięć. Kluczowe dla badania okazało się sprawdzenie prędkości ładowania się baterii o różnym stopniu popękania.