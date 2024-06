Polski wóz ruszył za granicę. Borsuk zadebiutował w Paryżu

Odbywające się w dniach 17-21 czerwca targi Eurosatory to doskonała okazja dla przedsiębiorstw z branży militarnej, aby zaprezentować na forum międzynarodowym swoje najnowsze technologie. Z tym zadaniem do Paryża wyruszyła Polska Grupa Zbrojeniowa, która zaprezentowała NPBWP Borsuk – wóz będący "gwiazdą na targach" – czytamy na stronie PGZ.

Pojawienie się Borsuka na międzynarodowych targach to nie tylko okazja do zademonstrowania możliwości rodzimej konstrukcji. To również otwarcie drogi PGZ do pozyskania potencjalnych klientów na zakup nowoczesnego wozu bojowego. To istotne przede wszystkim ze względu na fakt, iż obecnie tylko Polacy są zainteresowani Borsukiem. Wojsko Polskie musi zastąpić ponad tysiąc przestarzałych BWP-1, wobec czego podpisało umowę ramową na 1,4 tys. Borsuków, jednak nadal brak umowy wykonawczej, a dodatkowo produkcja seryjna pojazdów jest opóźniona.