Polski reaktor MARIA ratuje życie. Zapełnił lukę w światowym systemie dostaw

Tym razem wszystko to zostało zrealizowane w ciągu kilku godzin. Szybka reakcja była możliwa, ponieważ reaktor badawczy MARIA jest przygotowany od 2010 roku do napromieniania tarcz uranowych do produkcji Mo-99. Co roku odbywa się kilka cykli służących ich napromienianiu. MARIA jest też stale przygotowana do zwiększenia produkcji w przypadku nieplanowanych przestojów u głównych dostawców.