Polski pomysł na łatwiejsze podróże. Pomoże sztuczna inteligencja

Getaway to platforma, która pozwala na pełne przygotowanie podróży zgodnie z oczekiwaniami klienta. Nie prezentuje ona gotowych wariantów podróży, zamiast tego opracowuje dokładny plan zgodny z potrzebami w taki sposób, by ten nie musiał się niczym martwić.

- Podróżując intensywnie zawodowo oraz rozmawiając ze znajomymi, których często wspierałem w organizacji samodzielnych wyjazdów, dostrzegłem, że na rynku turystycznym potrzebne jest narzędzie, które odwróciłoby działanie tej branży w taki sposób, by to już nie klient dostosowywał się do sztywnych pakietów, ale pakiet był tworzony specjalnie dla niego. Zainspirowało mnie to do stworzenia rozwiązania wpisującego się w globalny trend - personalizowanych podróży z pełnym, osobowym i technologicznym wsparciem organizatora - tłumaczy Grzegorz Mikielewicz, twórca Getaway, cytowany przez Rzeczpospolitą.