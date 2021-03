Polska SI wykryje pożar z kosmosu. Przełomowe rozwiązanie podbija świat

Firma Salt River Project (SRP), operator energetyczny z Arizony, chce, by białostockie rozwiązanie pomogło w monitorowaniu linii energetycznej, detekcji przechylających się na nią drzew i pożarów .

Ambitne plany

- W tym roku zrobiliśmy duży krok naprzód, umożliwiając prowadzenie monitoringu z dronów - jest to jedyne na świecie takie rozwiązanie - wyjaśnił Rafał Łapczyński. Czujniki pozwalające wykrywać zagrożenie w promieniu do 15 km są zainstalowane na wysokich masztach.

Gdy system wykryje zagrożenie, alert wysyła lokalizację zdarzenia do użytkowników aplikacji. Dzięki temu wystarczy tylko kilka minut, by wykryć ogień i poinformować o tym ochronę przeciwpożarową.

- Ma to ogromne znaczenie, szczególnie gdy jest sucho i wietrznie – wtedy pożary bardzo szybko osiągają duże rozmiary, przez co są trudne do kontrolowania - tłumaczą autorzy aplikacji w rozmowie z RP.