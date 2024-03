Polska rośnie w siłę. Kolejne abramsy dojechały

"Abramsy po przeprowadzeniu deprocessingu w Poznaniu zasiliły kolejne kompanie czołgów" – czytamy na profilu 1WBP na platformie X. To proces, który następuje zaraz po przetransportowaniu abramsów do Polski i przed włączeniem ich do służby w szeregach 1. Warszawskiej Brygady Pancernej.

Przypomnijmy, że do Polski powinno do końca roku dotrzeć jeszcze 47 abramsów . Defence24 wyjaśnia, że zamówione łącznie 116 egzemplarzy pozwoli wyposażyć łącznie dwa bataliony czołgów, liczące po 58 maszyn każdy.

Przetransportowane z Poznania abramsy to amerykańskie maszyny, których głównym elementem uzbrojenia jest działo gładkolufowe kal. 120 mm M256. Abramsy są napędzane z wykorzystaniem turbiny gazowej Honeywell AGT1500 , która generuje moc na poziomie 1500 KM. W przypadku tego silnika warto podkreślić, że to jednostka wielopaliwowa, czyli pozwalająca na zastosowanie różnego rodzaju paliw , w tym m.in. paliwa lotniczego, oleju napędowego lub benzyny.

Dodatkowo amerykańskie maszyny wyposażono w zmodernizowaną kopułę obserwacyjną dowódcy czołgi (Abrams Integrated Display And Targeting System). To rozwiązanie, które pozwala wykrywać i rozpoznawać cele z większej odległości (zasługa ulepszonych kamer). Zmiany sprawiły, że czas od wykrycia celu do oddania strzału w abramsach skrócono z ok. 6 do 3 sekund.