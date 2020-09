Polska: Odnaleziono najstarsze środkowoeuropejskie szczątki neandertalczyków

Na łamach najnowszego wydania Scientific Reports naukowcy poinformowali, że najnowsze badania archeologiczne szczątków neandertalczyków znalezionych w 2008 roku na terenie Polski potwierdzają, że są one znacznie starsze, niż początkowo zakładano.

Niezwykłe odkrycie w jaskini Stajnia w woj. śląskim liczy sobie już prawie 12 lat, a mimo to naukowcy wciąż dowiadują się coraz więcej na temat starożytnych szczątków. Znalezisko z 2008 roku obejmowało pierwsze neandertalskie szczątki, jakie odkryto na terenie Polski. Poza kośćmi naszych wymarłych krewniaków odnaleziono również pozostałości narzędzi oraz innych przedmiotów.

Wstępna analiza ustaliła, że szczątki z jaskini Stajnia liczą między 42-52 tys. lat. Najnowsze badania opublikowane w Scientific Reports dowodzą jednak, że są one znacznie starsze. W nowych analizach śladów DNA wzięli udział eksperci z różnych krajów, w tym z Polski: z Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskiej Akademii Nauk oraz Państwowego Instytutu Geologicznego.

Zespół przeprowadził analizę genetyczną, badając m.in. mitochondrialne DNA, dzięki czemu udało się ustalić, że wiek znaleziska liczy ok. 116 tys. lat. Tym samym są to najstarsze szczątki neandertalczyków, jakie do tej pory udało się znaleźć w Europie Środkowej.