Polska Marynarka Wojenna otrzyma nowy okręt. Mariusz Błaszczak ujawnia plany

Plany MON

Okręty obrony wybrzeża typu Miecznik

Okręty obrony wybrzeża typu Miecznik to seria planowanych przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej jednostek o wyporności nie mniejszej niż 1900 ton . Zgodnie z przedstawionymi warunkami technicznymi, nowy typ okrętów ma dysponować prędkością maksymalną 26 węzłów i zasięgiem 6000 mil morskich oraz autonomicznością zapewniająca nieprzerwany pobyt w morzu przez okres 30 dni.

Okręty mają być uzbrojone w jedną armatę średniego kalibru (od 57 do 76 mm), dwie armaty małego kalibru (od 25 do 40 mm) oraz torpedy i pociski rakietowe, w tym przeciwlotnicze pociski średniego zasięgu, przeciwokrętowe pociski manewrujące oraz pociski manewrujące do zwalczania celów lądowych.