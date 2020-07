Chiński Chengdu J-20 w bazie USA? Stworzyli własną replikę myśliwca

Na zdjęcie satelitarne natrafił serwis The Aviatonist , i nie jest to pierwszy raz, gdy dostrzegli replikę chińskiego Chengdu J-20 w Stanach. W 2018 roku widziano ją na pasie lotniczym na jednej z baz wojskowych w stanie Georgia. Po opublikowaniu artykułu otrzymali także kilka zdjęć repliki wykonanych na ziemi, w bazie USAF Air Dominance Center Savannah-Hilton Head.

Amerykańskie wojsko nie zdradziło do końca, po co wykorzystuje pełnoskalową makietę J-20. W jednym z oświadczeń Dowództwa Szkolenia i Edukacji Korpusu Morskiego (TECOM) poinformowano, że makieta chińskiego samolotu, była używana do szkolenia wizualnego i czujników. Niezależnie od tego, jak naprawdę wykorzystuje się makietę, jest ona najlepszym dowodem na to, że Amerykanie nie ignorują zagrożenia ze strony chińskiego lotnictwa.