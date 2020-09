Polscy żołnierze pojadą do Turcji w ramach misji NATO. Prezydent podpisał postanowienie

- Odpowiedzieliśmy pozytywnie na niedawny apel strony tureckiej skierowany do sojuszników z NATO w związku z pogarszaniem się sytuacji bezpieczeństwa na granicy syryjsko-tureckiej - poinformowało BBN.

Polski kontyngent będzie działał na terytorium Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz na Morzu Czarnym. W jego skład wejdzie do 80 żołnierzy i pracowników wojska oraz samolot patrolowo-rozpoznawczy Bryza . - Misja polega na zwiększeniu obecności lotniczych systemów ostrzegania, aktywności sił morskich oraz prowadzeniu działań rozpoznawczych - wyjaśnia szef BBN.

Udział w TAMT (Tailored Assurance Measures for Turkey) będzie pierwszą misją polskich żołnierzy w Turcji.

Jak informuje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Polska przygotowywała już kontyngent do Turcji. Miało to miejsce w 2003 roku w związku z amerykańsko-brytyjskimi przygotowaniami do inwazji na Irak i spodziewanym kontruderzeniem Iraku na Turcję. Ostatecznie postanowienie o użyciu PKW Turcja zostało uchylone.