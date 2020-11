Koronawirus na okręcie wojennym. Jedna trzecia załogi zakażona

Ponad setka zakażonych na USS Michael Murphy, czyli ponad 1/3 załogi, teoretycznie nie robi wrażenia. Pod względem procentowym jest to duża liczba, jednakże do "rekordu" amerykańskiej marynarki jeszcze daleko. Najwyższy wskaźnik zakażeń SARS-CoV-2 wśród załóg okrętów US Navy odnotowano na atomowym lotniskowcu USS Theodore Roosevelt. Wówczas było to 4700 oficerów i marynarzy zakażonych koronawirusem.