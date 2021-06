Policjanci uratowali życie. Wykorzystali nowoczesny śmigłowiec

Policjanci uratowali życie pacjenta z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu. Było to możliwe dzięki szybkiej akcji transportu organu potrzebnego do przeszczepu, który znajdował się w oddalonej placówce medycznej. Policjanci swoje zadanie wykonali w 1,5 h, co odegrało tutaj kluczową rolę. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie Policji "w przypadku serca, czas niedokrwienia (tj. od pobrania do wszczepienia narządu) nie powinien przekroczyć 4 godzin. Na transport zakłada się maksymalnie 2,5 h".