Polacy widzieli "dziwny obiekt" na niebie. Ekspert tłumaczy zjawisko

W czwartek 9 lipca 2024 r., o godzinie 21:00 polskiego czasu z Gujany Francuskiej wystartowała największa europejska rakieta nośna Ariane 6. Wydarzenie to oznacza nie tylko nowy etap w kosmicznych podbojach Europy, ale również powrót do jej niezależności w dostępie do przestrzeni kosmicznej.