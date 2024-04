Polacy odkryli nową gwiazdę. Najjaśniejsza cefeida w galaktyce

Klasyczne cefeidy to masywne gwiazdy zmienne, które mają niezwykle ważne zastosowania astrofizyczne. W 1924 roku, amerykański astronom Edwin Hubble wykorzystał zależność okres-jasność spełnianą przez cefeidy do udowodnienia, że Wszechświat składa się z niezliczonej liczby galaktyk, a nie, jak wcześniej sądzono, tylko z naszej Drogi Mlecznej. Kilka lat później, cefeidy obserwowane w sąsiednich galaktykach posłużyły Hubble’owi do odkrycia faktu rozszerzania się Wszechświata, co w niedługim czasie doprowadziło do sformułowania teorii Wielkiego Wybuchu.